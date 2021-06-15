Москвичи полюбили отдых в Карелии

МТС проанализировала данные по прослушиваниям аудиогида по городу Сортавала, созданного совместно с жителями города.

В начале туристического сезона «народной» тропой и в наушниках по городу прошлись более 3700 человек. Две трети путешественников приехали в Карелию из Москвы.

Нестандартный пеший аудиогид был создан инициативными сортавальцами в рамках социального проекта МТС «Городские легенды», чтобы показать город Сортавала глазами местных жителей. Необычные байки, анекдоты, легенды, рекомендации к посещению, которыми люди делились в соцсетях, были собраны краеведом и МТС в «народный» аудиогид, который бесплатно доступен в мобильных приложениях izi.TRAVEL и Surprise Me. Цифровой экскурсовод ведет туриста от городского Причала к центру города, чтобы посмотреть на знаменитое кафе Сааренхейма, дом «Глаза Греты», здание старинного банка и другие архитектурные жемчужины. Завершает маршрут прогулка в парк Ваккосалми.





Аудиогид стал верным другом самостоятельным путешественникам и даже местным жителям. Около 70% всех прослушиваний в начале теплого сезона приходилось на туристов из Москвы и Центральной России, около 15% прогулок совершали петербуржцы, а также гости из других регионов Северо-Запада, 7% скачиваний совершили местные жители. Среднее время экскурсии составило 1 час 7 минут, вместо 57 минут в прошлом году.

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