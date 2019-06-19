Мост через Свирь разведут на два часа

В связи с разводкой моста 20 июня будет перекрыто движение на 236-м километре федеральной автодороги "Кола".

Как сообщает ФКУ Упрдор "Кола", 20 июня для пропуска негабаритного судна будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км автодороги "Кола" с 8.50 до 10.50.

Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.