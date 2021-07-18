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Мост на трассе «Кола» разведут для прохождения парусника «Россия»

Новости. Общество
17:20, 19 Июля 2021
фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На автомобильной дороге «Кола» 20 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Сообщается, что мост через реку Нева рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области будет разведен для прохождения парусника.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке парусника «Россия» с максимальным высотным габаритом 30 метров представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

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