Мотоциклист пострадал на дороге в районе Карелии

В Олонецком районе молодой водитель устроил ДТП, в котором пострадал 46-летний мотоциклист, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В воскрсенье, 28 августа, в 19.41 в Олонецком районе, в деревне Видлица 21-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте с главной дороги на второстепенную не предоставил преимущество в движении мотоциклу Yamaha.

В результате столкновения 46-летний мотоциклист получил травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.