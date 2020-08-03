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Мотоциклисту, пострадавшему в страшной аварии в Петрозаводске, нужна помощь

Новости. Происшествия
14:20, 04 Августа 2020
фото: © кадр из видео/Ситилинк
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Друзья серьезно травмированного мотоциклиста ищут очевидцев, потому что второй участник ДТП отрицает свою вину.

Напомним, в центре Петрозаводска 30 июля около главного корпуса ПетрГУ произошло столкновение автомобиля Hyundai и мотоциклиста. По информации Госавтоинспекции, 30-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent при повороте налево не предоставила преимущество в движении мотоциклу Yamaha. В результате происшествия 32-летний мотоциклист получил травмы.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" друзья мотоциклиста разместили пост с просьбой откликнуться очевидцев и предоставить записи с видеорегистраторов. 

"Серьёзно пострадал наш друг (он был на мотоцикле). Сейчас он находится в БСМП. Ему предстоит операция. Девушка, второй участник ДТП, свою вину отрицает и утверждает, что он ехал на красный сигнал светофора. Прошу всех неравнодушных откликнуться! Может, у вас есть записи с видеорегистратора, или вы были очевидцем ДТП", – написала подруга пострадавшего.

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Комментарии

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