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Мозг мужчины "отключается" после интимной близости, считают ученые

Новости. Общество
23:30, 29 Января 2020
фото: © Foyolia / auremar
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Половые связи между мужчиной и женщиной взаимосвязаны на гормональном уровне.

Эксперты Французского национального института здоровья и медицинских исследований просканировали мозговые доли до и после полового акта, пишет издание "Дни.ру".

Было установлено, что у высокоинтеллектуальных мужчин после интимного контакта большая часть головного мозга и даже мозжечковая миндалина под влиянием сильных гормональных выбросов практически полностью прекращают мышление.

Большинство женщин, которые ранее состояли в отношениях или в повторном супружестве, могут сопоставлять своих нынешних партнеров с бывшими. Согласно исследованиям специалистов из Пенсильванского университета было установлено, такие выражения, имеющие негативную подоплеку, воздействуют на выработку мужского гормона. Организм старается самостоятельно преодолеть гормональную недостаточность, при этом происходит вырабатывание в больших количествах тестостерона, преобразующегося в простагландин D2. Из-за него снижается рост волосяных фолликул на голове, что приводит к выпадению волос. По этой причине эмоциональный стресс является главной причиной раннего облысения у мужчин. 

Если мужчину окружает позитивная атмосфера с регулярными половыми актами в течении долгого времени, то уровень тестостерона может постепенно понижаться.

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