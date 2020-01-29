Мозг мужчины "отключается" после интимной близости, считают ученые

Половые связи между мужчиной и женщиной взаимосвязаны на гормональном уровне.

Эксперты Французского национального института здоровья и медицинских исследований просканировали мозговые доли до и после полового акта, пишет издание "Дни.ру".



Было установлено, что у высокоинтеллектуальных мужчин после интимного контакта большая часть головного мозга и даже мозжечковая миндалина под влиянием сильных гормональных выбросов практически полностью прекращают мышление.



Большинство женщин, которые ранее состояли в отношениях или в повторном супружестве, могут сопоставлять своих нынешних партнеров с бывшими. Согласно исследованиям специалистов из Пенсильванского университета было установлено, такие выражения, имеющие негативную подоплеку, воздействуют на выработку мужского гормона. Организм старается самостоятельно преодолеть гормональную недостаточность, при этом происходит вырабатывание в больших количествах тестостерона, преобразующегося в простагландин D2. Из-за него снижается рост волосяных фолликул на голове, что приводит к выпадению волос. По этой причине эмоциональный стресс является главной причиной раннего облысения у мужчин.



Если мужчину окружает позитивная атмосфера с регулярными половыми актами в течении долгого времени, то уровень тестостерона может постепенно понижаться.