МРОТ снова повысится с 1 января

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12130 рублей.

В Карелии на эту сумму будут начисляться северные надбавки.

Согласно проекту закона, МРОТ составит 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал 2019 года. В настоящее время общероссийский МРОТ составляет 11280 рублей, а в Карелии с учетом районных коэффициентов и северных надбавок – на 7-8 тыс. рублей больше. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии". Фото: pixabay.com