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МРОТ впервые установлен выше прожиточного минимума

Новости. Общество
16:04, 06 Января 2021
фото: pixabay
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2021 года по новой методике его расчета растет быстрее прожиточного минимума.

Как сообщает RNS, об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"У нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум", - сказал министр.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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