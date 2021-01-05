МРОТ впервые установлен выше прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2021 года по новой методике его расчета растет быстрее прожиточного минимума.

Как сообщает RNS, об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"У нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум", - сказал министр.

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