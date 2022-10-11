МТС приглашает на бесплатные вебинары карельских эйчаров, маркетологов и представителей вузов

Очередная серия полезных вебинаров от МТС состоится на третьей неделе октября.

18 октября, во вторник, компания приглашает маркетологов, 20 октября — HR-специалистов, а 21-го — проректоров и преподавателей высшей школы. Принять участие в мероприятиях можно бесплатно, по предварительной регистрации.

С сентября 2022 года рекламу в рунете необходимо маркировать, а обо всех взаимодействиях рекламодателя с площадками сообщать в Роскомнадзор. Поэтому МТС готова поделиться опытом реализации данного закона и ответить на актуальные вопросы 18 октября в 12:00 на вебинаре «Маркировка рекламы: теория и практика».

20 октября состоится вебинар, посвящённый переносу обучения и адаптации на отечественное ПО. Прежде всего эти знания окажутся полезны для HR-менеджеров и специалистов, а также для директоров корпоративных университетов. Спикеры расскажут, как проводить обучающие вебинары в несколько кликов, собирать тысячи слушателей одновременно, создавать онлайн-курсы и сократить время на администрирование. Начало в 13:00.

Наконец, в пятницу, 21 октября, на вебинаре «Как внедрить платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах» ждут проректоров, руководителей учебных отделов и отделов по информатизации. Они смогут познакомиться, к примеру, с тем, как проводить дистанционно мероприятия со сложным техническим оснащением, как охватить максимальное количество слушателей — до 10 тысяч (!) человек, как привлекать новых студентов, экономить ресурсы и обеспечивать безопасность данных. Об этом расскажут приглашенные эксперты.