МТС прокачала интернет на пляжных и скалистых курортах Приладожья

К началу сезона путешествий в Ландехпохском, Сортавальском и Олонецком районах скорость мобильного интернета выросла в два раза за счет того, что оператор установил новое телеком-оборудование и модернизировал существующее.

МТС завершила проект по обновлению мобильной сети на популярных карельских курортах.

Для тех, кто приезжает в Карелию любоваться скалистыми архипелагами, путешествовать на байдарках и каяках, ловить рыбу и фотографировать пейзажи на берегу Ладожского озера, МТС улучшила покрытие в Сортавальском районе, который также вошел в десятку самых популярных направлений для фитнес-туров. Кроме того, МТС обеспечила связью базу отдыха «Черные камни» в деревне Киркколахти и поселок Заозерный Сортавальского района.

В Ландехпохском районе в ожидании наплыва туристов МТС модернизировала базовые станции и прокачала сеть, в два раза увеличив скорость LTE не только в районе объектов социальной инфраструктуры и жилых домов, но и на территории популярных достопримечательностей: руин лютеранской кирхи, мемориала павшим воинам, часовни Валентина. Комфортной связью смогут пользоваться также гости музея «Хуухканмяки» или «Горы Филина», приезжающие узнать историю бункера, размещенного в скале. Путешественники смогут поделиться впечатлениями в соцсетях, разместить на своих страничках фотографии и видеозарисовки о геологических коллекциях и выставке оружия прошлого века.

Для любителей пляжного отдыха и рыбалки МТС модернизировала оборудование и увеличила скорость интернета почти в два раза в центре Олонецкого района, где располагаются базы отдыха, отели, гостиницы и рестораны. Теперь у туристов есть возможность всегда оставаться на связи, даже в период повышенной нагрузки на сеть: делиться впечатлениями в соцсетях, искать информацию в поисковых системах, смотреть фильмы и слушать музыку, а также связываться с близкими не только по голосовой связи, но и с помощью видеозвонков в мессенджерах.

«Даже выбираясь на отдых, мы сегодня берем с собой гаджеты, чтобы выложить сторис, слушать любимую музыку, следить за ходом матча. Несколько лет назад мы первыми модернизировали сеть в популярных туристических местах, таких как горный парк Рускеала, музей-заповедник „Кижи“, водопад „Кивач“, остров Валаам. Но туристы избирательны и не ограничиваются самыми известными достопримечательностями. Теперь в Карелии будет комфортно пользоваться интернетом любителям всех видов путешествий и отдыха, а их в этом году мы ожидаем гораздо больше. Развитая ИТ-инфраструктура создаст также условия для анализа структуры турпотока и дальнейшего развития курорта в соответствие с ожиданиями отдыхающих», — прокомментировал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Новости компании