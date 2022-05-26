890x80
Реклама
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)
26.05.2022 19:57
В Петрозаводске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал с места ДТП (ВИДЕО)
26.05.2022 12:00
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
Коммунальщики перенести сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
26.05.2022 16:00

МТС прокачала интернет на пляжных и скалистых курортах Приладожья

Новости. Общество
09:10, 27 Мая 2022
фото: © Antonio Guillem | Dreamstime

Новости партнеров

К началу сезона путешествий в Ландехпохском, Сортавальском и Олонецком районах скорость мобильного интернета выросла в два раза за счет того, что оператор установил новое телеком-оборудование и модернизировал существующее.

МТС завершила проект по обновлению мобильной сети на популярных карельских курортах. 

Для тех, кто приезжает в Карелию любоваться скалистыми архипелагами, путешествовать на байдарках и каяках, ловить рыбу и фотографировать пейзажи на берегу Ладожского озера, МТС улучшила покрытие в Сортавальском районе, который также вошел в десятку самых популярных направлений для фитнес-туров. Кроме того, МТС обеспечила связью базу отдыха «Черные камни» в деревне Киркколахти и поселок Заозерный Сортавальского района.

В Ландехпохском районе в ожидании наплыва туристов МТС модернизировала базовые станции и прокачала сеть, в два раза увеличив скорость LTE не только в районе объектов социальной инфраструктуры и жилых домов, но и на территории популярных достопримечательностей: руин лютеранской кирхи, мемориала павшим воинам, часовни Валентина. Комфортной связью смогут пользоваться также гости музея «Хуухканмяки» или «Горы Филина», приезжающие узнать историю бункера, размещенного в скале. Путешественники смогут поделиться впечатлениями в соцсетях, разместить на своих страничках фотографии и видеозарисовки о геологических коллекциях и выставке оружия прошлого века.

Для любителей пляжного отдыха и рыбалки МТС модернизировала оборудование и увеличила скорость интернета почти в два раза в центре Олонецкого района, где располагаются базы отдыха, отели, гостиницы и рестораны. Теперь у туристов есть возможность всегда оставаться на связи, даже в период повышенной нагрузки на сеть: делиться впечатлениями в соцсетях, искать информацию в поисковых системах, смотреть фильмы и слушать музыку, а также связываться с близкими не только по голосовой связи, но и с помощью видеозвонков в мессенджерах.

«Даже выбираясь на отдых, мы сегодня берем с собой гаджеты, чтобы выложить сторис, слушать любимую музыку, следить за ходом матча. Несколько лет назад мы первыми модернизировали сеть в популярных туристических местах, таких как горный парк Рускеала, музей-заповедник „Кижи“, водопад „Кивач“, остров Валаам. Но туристы избирательны и не ограничиваются самыми известными достопримечательностями. Теперь в Карелии будет комфортно пользоваться интернетом любителям всех видов путешествий и отдыха, а их в этом году мы ожидаем гораздо больше. Развитая ИТ-инфраструктура создаст также условия для анализа структуры турпотока и дальнейшего развития курорта в соответствие с ожиданиями отдыхающих», — прокомментировал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Новости компании

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
23.05.2022, 22:00
«Макдональдс» в России будет обозначать слово из двух букв
24.05.2022, 09:41
Туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом

Аналитика

26.05.2022 18:51
Тема недели
«Прощай, Евгений, и прости!»
В селе Шелтозеро Прионежского района Карелии простились с 24-летним Евгением Чубариным, погибшим под Мариуполем.
Кто в правительстве Карелии самый богатый
25.05.2022 15:25
Дмитрий Фабрикантов: «Будущее Карелии — в развитии промышленности»
25.05.2022 15:23
«Я не позволю себя оскорблять!»
24.05.2022 15:24
Камень точит не вода: Международный форум камнеобработки состоялся в Петрозаводске
24.05.2022 15:06
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.