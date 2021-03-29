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МТС улучшила связь в Марциальных водах

Новости. Общество
12:25, 30 Марта 2021
фото: Новости компании
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МТС обеспечила LTE-покрытие на территории Марциальных вод, первом российском курорте.

Высокоскоростной интернет позволит жителям и туристам использовать весь спектр современных цифровых сервисов, необходимых в повседневной жизни и в путешествии. А развитая ИТ-инфраструктура создаст также условия для анализа структуры турпотока и дальнейшего развития курорта в соответствие с ожиданиями отдыхающих.

Высокоскоростным интернетом от МТС обеспечена вся территория санатория: рекреационные и санаторные зоны, кафе, а также административные помещения. Быстрый доступ в сеть получили также все жители поселка.

Стабильно высокие скорости LTE востребованы не только туристами, но и создают принципиально новые возможности для организации качественного и безопасного досуга жителей и туристов. Технология ВigData от МТС способна формировать геоаналитические данные о туристическом потоке в санатории. Большие данные позволят, например, определить, как лучше всего усовершенствовать инфраструктуру, прогнозировать и распределять потоки отдыхающих по времени и дням недели.

"Карелия – удивительный край, покоряющий сердца туристов прекрасной природой и уникальными историческими и культурными памятниками. Но в любом путешествии важно иметь возможность делиться впечатлениями с близкими в соцсетях и мессенджерах, находить нужную информацию, использовать навигационные приложения и онлайн-банкинг. Поэтому мы постоянно улучшаем связь в туристических местах.  В позапрошлом году мы обеспечили сотовую связь и мобильный интернет в заповедниках "Кижи", "Кивач", на острове Валаам и в природном парке "Рускеала". А сейчас завершили проект в "Марциальных водах", исторически первом российском курорте", – отметил директор МТС в Карелии Александр Кочкин.

фото: © Егоров Валерий/wikipedia.org 

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