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Новости. Экономика
16:48, 16 Февраля 2018

МТС запустила 4G в 16 удаленных городах и поселках Карелии

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МТС в 2017 году "включила" почти 150 новых базовых станций LTE в Карелии. В результате связь "четвертого поколения" покрыла еще 16 населенных пунктов республики, сообщили в пресс-службе компании.

По данным оператора, воспользоваться высокоскоростным 4G-интернетом впервые смогли жители поселков Куркиёки, Кааламо, Матросы и Рыбрека. Связь "четвертого поколения" также пришла в Питкяранту, Суоярви Беломорск, поселки Ильинский, Лоухи, Салми, Новая Вилга и Пряжа, а также в Кончезеро, Вилгу и Пиньгубу. Кроме того, МТС усилила покрытие сетью 4G в промзоне Костомукши и во всех районах Петрозаводска.

На сегодняшний день, связь LTE от МТС доступна во всех населенных пунктах Карелии с населением от 5 000 человек.

"Запуск 4G-сети в малых населенных пунктах Карелии – очередной этап работы по устранению цифрового неравенством в регионе. Мы отмечаем трехкратный рост трафика в сетях "четвертого поколения". Это означает, что технология востребована. Примерно каждый третий мегабайт мобильного интернета абоненты МТС в Карелии скачивают через сети 4G", – отмечает директор МТС в Карелии Александр Кочкин. По его словам, возможность пользоваться качественной связью в глубинке означает для ее жителя способность оперативно решить целый ряд повседневных вопросов: получить госуслуги, контролировать успеваемость ребенка через электронный дневник или платить налоги. "Потребность в высокоскоростном мобильном интернете растет, поэтому в 2018 году мы намерены продолжить масштабное развитие сети в районах республики", – добавил Александр Кочкин.

Развитие сети LTE в Республике Карелия

МТС запустила сеть LTE в столице Карелии Петрозаводске в 2014 году. Сейчас пользоваться услугами передачи данных в сетях 4G МТС могут порядка 80 процентов населения Республики Карелия в 50 населенных пунктах.

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