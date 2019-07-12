Муниципалитеты в Карелии получили 115 млн рублей

В Карелии правительство выделило из бюджета средства на стимулирование муниципалитетов, достигших наилучших успехов в своей работе.

Как сообщает региональный Минфин, в 2019 году введены новые направления стимулирования органов местного самоуправления при предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета республики на общую сумму 115 млн рублей.

В частности, деньги из казны предоставлены за достижение прироста поступления отдельных налоговых доходов, собираемых на территории районов (городских округов) и зачисляемых в консолидированный бюджет республики. Распределены 20 млн рублей. Большая сумма в этой части стимулирования досталась Петрозаводску – 13 млн 846 тысячи рублей.

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