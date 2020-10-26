Муниципальная недвижимость Петрозаводска распродается менее чем за 3 тыс. рублей за кв. метр

Администрация Петрозаводска планирует приватизировать в 2021 году 21 объект муниципальной недвижимости и сделала расчеты, сколько это может стоить.

Список объектов содержится в проекте решения Петросовета об утверждении программы приватизации на 2021-2023 годы. В него включены, в основном, подвальные и цокольные помещения.

Ожидаемая стоимость объектов рассчитана на основании результатов торгов, которые проводились в 2020 году. Муниципальное имущество продавалось по цене, в среднем, 2,6 тыс. рублей за кв. метр.

Полный список и адреса объектов смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".