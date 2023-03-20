Появились разъяснения, кто будет хоронить жителей Петрозаводска после ликвидации МУП «Мемориал»

Власти Петрозаводска планируют ликвидировать муниципальное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела «Мемориал».

Как сообщили в пресс-службе Петросовета, этот вопрос обсуждался на заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ.

Начальник управления экономики и финансов Елена Орехова пояснила, что федеральное законодательство предписывают органам местного самоуправления в ближайшие два года произвести ликвидацию или реорганизацию МУПов в тех сферах, где они конкурируют с коммерческими предприятиями. К таким сферам относится и похоронное дело.

После ликвидации МУП «Мемориал» его функции планируется передать в одно из действующих муниципальных учреждений с наделением его статусом специализированной службы.



«В настоящее время предполагается, что это будет МУ „ЖКХ“. При ликвидации его имущество предполагается передать в муниципальную казну с последующей передачей в одно из муниципальных предприятий или учреждений Петрозаводского городского округа», — сказала Орехова.

По ее словам, часть сотрудников предприятия перейдет в подведомственное учреждение комитета ЖКХ и будет оказывать услуги по оказанию населению гарантированного перечня ритуальных услуг.

Вопрос о ликвидации МУП «Мемориал» будет вынесен на очередную сессию Петрозаводского городского Совета, которая состоится 31 марта.