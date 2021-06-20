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Муниципальную недвижимость в Петрозаводске распродали по 2,6 тыс. рублей за кв. метр

Новости. Общество
09:54, 21 Июня 2021
фото: pixabay

Приватизация муниципального имущества в Петрозаводске в 2020 году показала, что недвижимость уходила с молотка, в среднем, за 2,6 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения Петросовета о внесении изменений в программу приватизации на 2021–2023 годы.

«Сумма планируемых доходов определена из расчета средней стоимости 1 кв.м муниципального имущества Петрозаводского городского округа по итогам торгов, проведенных в 2020 году, в размере 2,60 тыс. рублей за 1 кв.м», — говорится в документе.

Какую сумму власти Петрзаводска планируют выручить в этом году, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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баян
2021-06-21 10:13:38
Опять лакомые куски попадут блатникам а простому люду только обьедки
Изя
2021-06-21 10:20:41
баян, а у простых деньги на покупку есть ? Им выжить бы как то ))))
Гость
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