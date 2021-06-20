Муниципальную недвижимость в Петрозаводске распродали по 2,6 тыс. рублей за кв. метр

Приватизация муниципального имущества в Петрозаводске в 2020 году показала, что недвижимость уходила с молотка, в среднем, за 2,6 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения Петросовета о внесении изменений в программу приватизации на 2021–2023 годы.

«Сумма планируемых доходов определена из расчета средней стоимости 1 кв.м муниципального имущества Петрозаводского городского округа по итогам торгов, проведенных в 2020 году, в размере 2,60 тыс. рублей за 1 кв.м», — говорится в документе. Какую сумму власти Петрзаводска планируют выручить в этом году, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».