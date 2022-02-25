Муниципальные власти в Карелии заявили, что для обезвреживания одной бродячей собаки требуется 29 тысяч рублей

Каждая бродячая собака обходится бюджету в сумму, вдвое больше прожиточного минимума пенсионера, а нападения не прекращаются, и власти Карелии уже заговорили об эвтаназии.

Их ловят, отвозят в приюты, стерилизуют и отпускают обратно. Так выглядит работа по «регулированию численности безнадзорных животных» в официальных отчетах. Их травят и отстреливают, а в приютах, порой, создают такие условия, что они умирают сами, говорят зоозащитники. Они собираются в стаи и бросаются на людей, которым с каждым годом все страшнее выходить на улицы. Так пишут в своих жалобах во все инстанции жители Карелии.

После того, как в Забайкальском крае был введен режим ЧС из-за того, что 7-летнюю девочку насмерть загрызли бездомные собаки, глава Карелии Артур Парфенчиков призвал «бить во все колокола».

«Нужно принимать жесткие меры, если уже дети гибнут. Тут надо бить во все колокола и принимать жесткие решения, где-то брать на себя ответственность. Жду от вас конкретных предложений буквально в ближайшие недели», — сказал Парфенчиков на одном из февральских совещаний с правительством.

Предложения поручили подготовить министерству сельского хозяйства, которое по закону отвечает за организацию регулирования численности бездомных собак. Но первое же обсуждение этих предложений показало, что, на самом деле, министерство почти ни за что не отвечает.

«Наша задача раздать деньги и проконтролировать, как они осваиваются», — признался замминистра Егор Руппиев на встрече с депутатами парламента.

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