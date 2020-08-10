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Муниципальным предприятиям ЖКХ в Карелии не хватает денег на выплату зарплаты

Новости. Общество
11:39, 11 Августа 2020
фото: pixabay
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Задолженность муниципальных предприятий ЖКХ в районах Карелии сократилась на 6,4 млн рублей благодаря субсидиям из республиканского бюджета.

Это следует из материалов Управления труда и занятости Карелии к заседанию  комиссии по вопросам соблюдения трудового законодательства, снижения неформальной занятости, уплаты страховых взносов и налоговых платежей.

В начале 2020 года задолженность по зарплате имели 8 муниципальных предприятий ЖКХ. К концу июля их число сократилось до трех.

В каких районах у МУПов нет денег на зарплату, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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