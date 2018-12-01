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Новости. Общество
21:12, 01 Декабря 2018
фото: TASS/Imago-Images

Мураками номинировали на премию за худшее описание интимных сцен

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Одним из главных претендентов оказался японский писатель Харуки Мураками, пишут "Известия" со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что Мураками вошел в число номинантов уже в третий раз. Его обвиняют в чрезмерной реалистичности описаний интимной жизни, а также использовании слишком большого количества подробностей.

Так, в одной из его книг описывается процесс эякуляции, который был "жестоким и неоднократным". Также в тексте говорится о невозможности остановить происходящее, в результате чего из автора повествования буквально "выцедило всё до последней капли". 

Также в списке фигурируют книги таких писателей, как Джеймс Фрей, Джулиан Гоф, Люк Треджет, Уильям Уoлл, Джиpаpд Вудворд и Виктор Корнуолл в соавторстве с Артуром Тревеляном.

Премия вручается ежегодно с 1993 года. Она была учреждена британским литературным изданием Literary Review. Организаторы особо отмечают, что речь не идет об оценке порнографической или эротической литературы. Вниманию жюри представляются только новинки художественной литературы, как правило, принадлежащие перу подающих надежды молодых романистов или именитых литераторов. В 2017 году победителем премии стал американский писатель и журналист Кристофер Боллен.

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