Подписаться
Новости. Происшествия
14:33, 14 Ноября 2019
фото: © TV21.ru

Мурманские поисковики ищут пропавшую в Петрозаводске пенсионерку

Загрузка...

Пенсионерка не доехала до Оленегорска.

Любовь Л. выехала с Великого Новгорода до Петрозаводска на "Ласточке". В Петрозаводск прибыла 9 ноября в 0.24. Затем, пожилая женщина купила билеты на поезд до Оленегорска. С тех пор о ней ничего не известно, пишет TV21.ru.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза голубые.

Была одета в синий пуховик, на голове розовый берет.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 или в поисковый отряд "МурманСпас": 89113117020 или 89113398941 (круглосуточно).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2019-11-14 14:42:59
Видеокамеры на вокзале вроде есть. Можно посмотреть архив.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз

Аналитика

Сегодня 11:08
Капитал
Евгений Перов: "Задача Генплана Петрозаводска - восстановить город в границах 2008 года" 1
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о внесении изменений в Генеральный план, без которого город живет уже три года.
Как выбрать место для проведения делового мероприятия?
13.11.2019 14:59
Индексацию ежемесячных выплат ветеранам труда ускорят выборы 3
13.11.2019 13:38
И смех и грех 6
13.11.2019 09:01
"Чтобы общество знало, где болит" 14
11.11.2019 14:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:03
Без политики
За полярным сиянием на батарейках
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

Завершение строительства детского городка в Соломенном проинспектировали депутаты Петросовета.
13.11.2019 11:38
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»