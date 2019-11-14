Мурманские поисковики ищут пропавшую в Петрозаводске пенсионерку

Новости по теме
Загрузка...
Пенсионерка не доехала до Оленегорска.
Любовь Л. выехала с Великого Новгорода до Петрозаводска на "Ласточке". В Петрозаводск прибыла 9 ноября в 0.24. Затем, пожилая женщина купила билеты на поезд до Оленегорска. С тех пор о ней ничего не известно, пишет TV21.ru.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза голубые.
Была одета в синий пуховик, на голове розовый берет.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 или в поисковый отряд "МурманСпас": 89113117020 или 89113398941 (круглосуточно).
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
07.11.2019, 12:54
07.11.2019, 09:26
12.11.2019, 14:20
08.11.2019, 10:40
07.11.2019, 09:48
Аналитика
Сегодня 11:08
Капитал
Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов рассказал о внесении изменений в Генеральный план, без которого город живет уже три года.
13.11.2019 14:59
13.11.2019 13:38
13.11.2019 09:01
11.11.2019 14:35
Чтиво
Сегодня 14:03
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" прокатился по фьордам на первом в Норвегии судне, полностью построенном из отходов и работающем на электрических аккумуляторах.
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии