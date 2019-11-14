Мурманские поисковики ищут пропавшую в Петрозаводске пенсионерку

Пенсионерка не доехала до Оленегорска.

Любовь Л. выехала с Великого Новгорода до Петрозаводска на "Ласточке". В Петрозаводск прибыла 9 ноября в 0.24. Затем, пожилая женщина купила билеты на поезд до Оленегорска. С тех пор о ней ничего не известно, пишет TV21.ru.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза голубые.

Была одета в синий пуховик, на голове розовый берет.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 или в поисковый отряд "МурманСпас": 89113117020 или 89113398941 (круглосуточно).