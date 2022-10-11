Мусор у водоемов Карелии депутат объяснила недостатком культуры у местного населения

Большое количество мусора в береговых зонах водоемов Карелии объясняется, в первую, очередь человеческим фактором.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24. Карелия» высказала председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии парламента Карелии Марина Гуменникова.

«Тот мусор, который находится у нас в береговых зонах, это дело рук наших жителей. Это человеческий фактор, это отсутствие ответственности, это отсутствие, скажу пафосно, гражданской позиции, это, наверное, отсутствие какой-то культуры и воспитания», — считает депутат.

По ее мнению, в Карелии недостаточно работает система штрафов за загрязнение береговых зон.

«У нас эта система не совсем работает. Вроде бы есть штрафы, но с правоприменением есть определенные трудности», — пояснила Гуменникова.

Вместе с тем, она отметила, что в последние годы в республике растет активность населения, участвующего в акциях по уборке мусора.