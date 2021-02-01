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Музей ИЗО Карелии предлагает "усыновить картину"

Новости. Культура
16:05, 02 Февраля 2021
фото: © Министерство культуры Республики Карелия
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Музей изобразительных искусств Карелии объявил о новом этапе акции "Усынови картину".

Для "усыновления" предлагаются работы карельского художника, мастера акварели Александра Павловича Харитонова, а также ряд произведений отечественных художников. Увидеть работы можно будет на персональной выставке Харитонова и в обновленном разделе постоянной экспозиции музея в 2021 году, сообщается на сайте правительства республики.

Участники акции могут помочь сохранить произведения искусства из фондов музея, а также поспособствовать их широкому показу. Для этого необходимо внести свой вклад, оплатив стоимость оформления выбранной работы в раму.

При экспонировании картин на выставке будет размещена персональная этикетка, свидетельствующая об "усыновлении", с указанием имени "усыновителя". Музей будет признателен и благодарен за помощь, а имя "усыновителя" будет занесено в Книгу Благодарения музея.

Подробную информацию об условиях участия в акции и работах, ожидающих "усыновления" можно узнать здесь.

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