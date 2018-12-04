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Новости. Культура
14:13, 04 Декабря 2018

Музей "Кижи" приглашает на открытие выставок игрушек

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Сразу две экспозиции откроются 10 декабря в 16.00 в Презентационно–выставочном центре музея-заповедника "Кижи".

10 декабря в 16.00 в Презентационно–выставочном центре музея-заповедника "Кижи" (пл. Кирова, 10А) откроются сразу две экспозиции: выставка народной игрушки из Сергиева Посада и выставка "Истории игрушек. Из антресолей в витрину", авторами которой стали петрозаводчане и жители других городов России.  

В основном выставочном зале будет представлена коллекция народной игрушки из Художественно-педагогического музея игрушки им. Н.Д. Бартрама  из г. Сергиева Посада.  Музей игрушки был основан 100 лет назад, 17 октября 1918 года, художником, историком и теоретиком игрушки Николаем Дмитриевичем Бартрамом. Собрание музея насчитывает более 140 тысяч игрушек.

В Петрозаводске будет представлена выставка "Народная игрушка России XIX-XX веков". Коллекция народной игрушки включает в себя изделия из глины, дерева, природных материалов, ткани, папье-маше.

В витринах будут красоваться барыни и мужики, медведи и олени, задорные тройки и райские птицы. Дымковские, романовские, филимоновские, богородские и городецкие – и это далеко не весь перечень богатой коллекции Музея игрушки. А вы знаете, чем они отличаются? Приходите, расскажем.

Знакомство с коллекцией Музея игрушки будет интересно как любителям народного и прикладного искусства, так и специалистам, исследователям и коллекционерам.

Вторая выставка "Истории игрушек. Из антресолей в витрину" детям расскажет о любимых игрушках их родителей, бабушек и дедушек, а взрослых вернет в беззаботное детство! Свои игрушки и их истории для выставки предоставили 30 участников из Петрозаводска, Лахденпохьи, Москвы. 

Наши любимые с детства мишки, куклы, музыкальные инструменты расположились в витринах выставочного зала, чтобы помочь нам вспомнить свои детские годы и веселые истории, связанные с дорогими сердцу и, возможно, утраченными игрушками. На выставке Тани и Кати, мишки и лягухи расскажут о том, как им было с вами весело, чему они вас научили, что их огорчало, а что радовало.

Игрушки на выставке подружились между собой и выбрали для себя новых соседей на уютных полках витрин. Предлагаем вам поиграть и найти героев по их историям! В преддверии новогодних праздников посещение выставки гарантирует вам хорошее настроение и приятные воспоминания о счастливом детстве.

В рамках работы выставок будет проходить интерактивная программа "Делу время, потехе час", на которой  посетители познакомятся со старинными детскими играми и игрушками начала XX века. Стоимость интерактивной программы – 120 руб/чел. Группа от 10 человек.

Выставочный зал на пл. Кирова, 10а работает с воскресенья по четверг с 10.00 до 18.00. Пятница, суббота – выходные дни.

Справки и запись по телефону: 79 98 66.

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