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"Кижи" приглашает на уникальную онлайн-экскурсию в "Ночь музеев" (ФОТО)

Новости. Общество
15:49, 14 Мая 2020
фото: © Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
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В этом году Международная акция "Ночь музеев" на острове Кижи пройдет 16 мая в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Участников группы музея "ВКонтакте" ждёт экскурсия в прямом эфире. С 18.00 до 21.30 вместе со специалистами музея вы совершите прогулку по специально разработанному маршруту, пройдя весь заповедный остров с севера на юг.

По пути вы увидите красивейшие памятники деревянного зодчества и завораживающие ландшафты в отдаленных уголках острова, которые крайне редко посещают туристы. Более того, мы заглянем в места, куда не допускаются посетители: например, в мастерскую, где работают реставраторы икон.

Зрители услышат колокольные звоны на самой высокой точке острова Кижи, откуда открывается потрясающий вид на Кижские шхеры, посетят музейную кузницу и узнают о секретах изготовления легендарных лодок-кижанок.

Конечная точка маршрута – Кижский погост, где недавно завершилась реставрация самого знаменитого памятника острова – церкви Преображения Господня. Здесь вы узнаете о тонкостях реставрации самого большого и сложного деревянного сооружения на планете и, если позволит погода, полюбуетесь незабываемым закатом.

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