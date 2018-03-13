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Новости. Культура
11:57, 13 Марта 2018

Музей "Кижи" приглашает школьников провести весенние "Умные каникулы"

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"Остров Кижи от А до Я" - так называется новая весенняя программа Умных каникул с музеем "Кижи".

Юные гости музея узнают много интересного о жизни своих прапрадедушек и прапрабабушек и основательно подготовятся к посещению острова Кижи в будущем. Какие дома строили в старину? Кто такие большак и большуха и чем они занимались? Какая рыба водится у берегов острова Кижи? Как рубашка в поле выросла? Кто такие сказители? Разгадать увлекательные загадки самого известного острова Карелии поможет выставка-игра "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я".  

Кроме того, участников программы ждет встреча с художником и дизайнером Владимиром Лобановым, экскурсия в Музей геологии Карельского научного центра Российской академии наук, игры, мастер-классы, квесты в выставочных залах и в фондохранилище музея. Материальным итогом каникул станет сделанный ребенком лэпбук, посвященный острову-музею. Лэпбуком (в буквальном переводе с английского – "книжка на коленях") называют книгу-игрушку – с кармашками, окошками, вставками, "секретами", движущимися элементами и т.п. В конце программы дети проведут для родителей презентацию своих лэпбуков и разыграют представление театра теней "Заонежская сказка".

Время проведения весенних "Умных каникул" – 26, 27, 28 и 29 марта  с 10.00 до 16.00.

Принять участие в программе могут дети в возрасте от 7 до 12 лет.

Стоимость участия в программе: 600 руб. с человека в день.

Предварительная запись по телефонам: 79-98-76, 79-98-75 (Детский  музейный центр музея заповедника "Кижи").

Куратор программы "Умные каникулы с музеем-заповедником "Кижи": Наталья Анатольевна Архипова.

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