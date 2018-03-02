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Новости. Общество
12:00, 02 Марта 2018

Музей-заповедник "Кижи" увеличил собственные доходы и турпоток после ухода Нелидова

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В Карелии музей-заповедник "Кижи" увеличил собственные доходы и число посетителей учреждения после ухода с должности Андрея Нелидова.

В 2014 году доходы музея от платных услуг составили 95 млн рублей, а в 2015 году еще меньше – всего 85 млн рублей.

Директора музея, бывшего главу Карелии, Андрея Нелидова арестовали по обвинению во взяточничестве в сентябре 2015 года, а в октябре этого года учреждение возглавила экс-министр культуры Карелии Елена Богданова.

"После этого собственные доходы стали расти: в 2016 они превысили 108 млн рублей, а по итогам 2017 года возросли до 127,6 млн рулей. В планах на 2018 году значится сумма в 138 млн рублей" - сказали в музее.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-02 13:11:33
Доходы музея не должны волновать местных нищебродов.
баян
2018-03-02 12:37:06
просто может пока не воруют
YellowSubmarine
2018-03-02 13:03:17
Да уж, ув. баян, "МОЖЕТ" - ключевое слово.
Извините!!!
YellowSubmarine
2018-03-02 12:14:47
Зачем же так грубо передёргивать, дорогая редакция?!
Судя по вашей логике, после замены Нелидова на г-на Ху в Карелии должен был произойти невероятный прорыв, или назначать надо было Елену Богданову!
Извините!!!
Гость
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