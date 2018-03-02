Музей-заповедник "Кижи" увеличил собственные доходы и турпоток после ухода Нелидова

В Карелии музей-заповедник "Кижи" увеличил собственные доходы и число посетителей учреждения после ухода с должности Андрея Нелидова.

В 2014 году доходы музея от платных услуг составили 95 млн рублей, а в 2015 году еще меньше – всего 85 млн рублей.

Директора музея, бывшего главу Карелии, Андрея Нелидова арестовали по обвинению во взяточничестве в сентябре 2015 года, а в октябре этого года учреждение возглавила экс-министр культуры Карелии Елена Богданова.

"После этого собственные доходы стали расти: в 2016 они превысили 108 млн рублей, а по итогам 2017 года возросли до 127,6 млн рулей. В планах на 2018 году значится сумма в 138 млн рублей" - сказали в музее.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".