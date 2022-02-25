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Музей-заповедник «Петергоф» привезет в Петрозаводск выставку артефактов Петровского времени

Новости. Культура
18:20, 03 Марта 2022
фото: © Государственный музей-заповедник «Петергоф»

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В Музее изобразительных искусств Карелии 5 марта открывается уникальная выставка «Петергоф – место петровской памяти».

Выставочный проект организован к 350-летию со дня рождения Петра I, в рамках программы мероприятий Ассамблеи петровских музеев России. Он открывает масштабную программу мероприятий Государственного музея-заповедника «Петергоф», посвященных знаковому для России юбилею. Экспозиция расскажет посетителям о личности императора через уникальную коллекцию артефактов петровского времени и историю создания его любимого дворца — Монплезир, сообщили в Минкультуры республики.

Петергоф стал не только символом военной и политической мощи новой империи, но и местом отдохновения для Петра Алексеевича. Грозный царь превращался тут в отца и мужа, архитектора и мечтателя, рачительного хозяина и первооткрывателя новинок, коллекционера и законодателя мод, любителя курьезов и садовода.

Дворец «Монплезир» — сердце петровского Петергофа. Именно в нем впервые, под личным руководством императора воплотилось то многое, что определило особенности культуры и искусства новой для страны эпохи. Практически сразу после смерти великого царя, в правление его дочери, императрицы Елизаветы Петровны, были предприняты усилия по увековечиванию памяти о нем. И именно Монплезир стал мемориальным петровским центром. Здесь более не жил ни один правитель. Домик хранили как династическую реликвию и из года в год исправляли всякие ветхости здания.

Выставочный проект, подготовленный Государственным музеем-заповедником «Петергоф» специально для Музея изобразительных искусств Карелии, уникален по составу экспонатов и подходу к представлению личности первого императора. Артефакты петровского времени распределены по четырем тематическим блокам — ключевым интерьерам дворца. Логика повествованья позволит заглянуть в рабочий кабинет императора, спальню, парадный зал, на кухню и в картинную галерею. Через образ любимого дворца, его интерьеры и личные вещи Петра I публика получит уникальную возможность увидеть императора как человека и проникнуться духом его великой эпохи.

Выставка включает более 100 экспонатов, среди которых уникальные предметы петровской коллекции ГМЗ «Петергоф». Преподнесенные царю дары — расписная кружка с тремя вкладными стаканами, ларец из золоченой бронзы. Личные вещи императора — костюм для верховой езды (редингот), одеяло из спальни дворца «Монплезир». Стол, столешница которого, по преданию, была изготовлена лично Петром I, коллекция живописи, купленная императором у голландского мариниста. Дельфтская керамика, имитирующая формы и мотивы росписи дорогого восточного фарфора, и китайские чайники из исинской глины, приобретенные через голландскую Ост-Индскую компанию для украшения интерьеров петровских дворцов.

В таком составе петровская коллекция еще не покидала экспозиций и фондов Петергофа. Выставку раритетов дополнит мультимедийная программа и художественная фотография, представляющие современный Петергоф как место петровской памяти.

Выставка «Петергоф — место петровской памяти» будет работать в Музее изобразительных искусств Карелии с 5 марта до 20 апреля.

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