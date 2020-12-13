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Мужчина купил 160 лотерейных билетов и выиграл 58 миллионов рублей

Новости. Общество
21:40, 13 Декабря 2020
фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Житель американского города Дамфрис, штат Вирджиния, купил 160 одинаковых лотерейных билетов и сорвал джекпот.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на портал UPI.

Квами Кросс (Kwame Cross) приобрел 160 идентичных билетов розыгрыша Pick 4. В игре он использовал числа, которые увидел в одном из телевизионных шоу.

"Я заметил в передаче адрес, появившийся на фоне, и по какой-то причине эти цифры запали мне в голову, — вспоминает он. — У меня было предчувствие".

Каждый билет принес Кроссу 5 тысяч долларов (около 366 тысяч рублей). В итоге победитель разбогател на 800 тысяч долларов (58,5 миллиона рублей).

"Я думал, что такого не может быть, — утверждает он. — Мне пришлось припарковать машину и перепроверить результаты примерно 82 раза. Это кажется нереальным!"

Американец пока не решил, на что потратить денежный приз.

Ранее сообщалось, что житель Канады по ошибке купил два лотерейных билета с одинаковыми номерами и сорвал двойной джекпот. После получения приза он уволился с работы.

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