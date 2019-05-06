Мужчина, находившийся в федеральном розыске, обокрал пенсионера в Петрозаводске

Мужчина, разыскиваемый за уклонение от отбывания срока, украл у пенсионера телефон, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже мобильного телефона обратился 63-летний горожанин. Он рассказал, что на улице познакомился с двумя мужчинами, с которыми впоследствии распивал спиртные напитки. На следующее утро гражданин обнаружил пропажу гаджета стоимостью 10 тысяч рублей и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 53-летнего жителя Лоухского района. Полицейские выяснили, что он находится в федеральном розыске за уклонение от отбывания срока.

По версии следствия, в тот день он отдыхал в компании потерпевшего и воспользовался моментом, когда владелец гаджета задремал, и совершил хищение.

Впоследствии мужчина сбыл мобильный случайному прохожему на улице за 4 тысячи рублей. Вырученные деньги были потрачены на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Ранее судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.