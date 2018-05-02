Мужчина ограбил сетевой магазин в Костомукше и был задержан Росгвардией

В Карелии сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, совершившего ограбление торговой точки.

Сотрудники Костомукшского ОВО Росгвардии задержали мужчину, совершившего грабёж.

Как сообщает паблик «Отдел Росгвардии по республике Карелия», первого мая сотрудникам вневедомственной охраны, патрулировавшим территорию Костомукши, поступила информация о совершении открытого хищения товара из сетевого магазина, расположенного на улице Антикайнена.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место происшествия и выяснили у персонала магазина приметы злоумышленника. Затем росгвардейцы выдвинулись разыскивать грабителя.

40-летний правонарушитель не успел далеко уйти и был задержан нарядом вневедомственной охраны.

Мужчина был передан группой задержания ОВО сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Теперь ему грозит ответственность по статье 161 УК РФ (грабёж).