Мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал в Книгу рекордов Гиннесса (ВИДЕО)

Китаец установил мировой рекорд, после того как на его теле оказался гигантский пчелиный рой.

В китайском городском округе Ичунь, провинция Цзянси, мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и вошел в историю — его достижение занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Видео, снятое очевидцами, опубликовано в группе Guinness World Records на Facebook, пишет "Лента.Ру".

На кадрах видно, как на Жуань Лянмина без защитного костюма высыпают несколько тазов с насекомыми. Пчелы полностью облепили Лянмина, превратив его в огромную коричневую статую. На последних минутах ролика мужчина помотал головой, чтобы смахнуть насекомых с лица.

За происходящим наблюдали представители Книги рекордов. Когда достижение зафиксировали, специально обученные люди очистили Лянмина от пчел.

Видео собрало более шести миллионов просмотров, сотни комментариев и ретвитов. "Я впервые вижу подобный талант. Вряд ли я смогу посмотреть ролик снова. Этот мужчина — настоящий герой Книги рекордов Гиннесса", "Я чуть не умер от просмотра видео", "Я сейчас упаду в обморок от этих кадров", — писали пользователи сети.