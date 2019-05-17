Мужчина попал под статью за вырубку одного дерева в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Жителя Приладожья судили за рубку сосны на берегу озера, сообщили в прокуратуре Карелии.
Мужчина без разрешения совершил рубку сосны, произрастающего на склоне берега Ладожского озера Лахденпохского района.
Спиленное дерево размещалось на участке местности, где позже силами подсудимого, была сделана опалубка для последующей заливки и организации автомобильной парковки.
Суд назначил мужчине 1 год условно. Кроме того, с подсудимого в доход федерального бюджета в счет погашения материального ущерба взыскано 54 260 рублей.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
11.05.2019, 14:10
11.05.2019, 21:40
13.05.2019, 15:49
13.05.2019, 19:40
16.05.2019, 07:25
14.05.2019, 19:40
Аналитика
15.05.2019 11:09
Политкухня
Накануне внеочередной сессии депутат Медвежьегорского горсовета прокомментировала планы роспуска представительного органа местного самоуправления.
15.05.2019 10:36
14.05.2019 16:07
13.05.2019 12:27
13.05.2019 10:13
Чтиво
15.05.2019 10:57
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
Медиа
09.05.2019 15:12
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии