Мужчина попал под статью за вырубку одного дерева в Карелии

Жителя Приладожья судили за рубку сосны на берегу озера, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина без разрешения совершил рубку сосны, произрастающего на склоне берега Ладожского озера Лахденпохского района.

Спиленное дерево размещалось на участке местности, где позже силами подсудимого, была сделана опалубка для последующей заливки и организации автомобильной парковки.

Суд назначил мужчине 1 год условно. Кроме того, с подсудимого в доход федерального бюджета в счет погашения материального ущерба взыскано 54 260 рублей.