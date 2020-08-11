Мужчина пришел домой через два дня после своих похорон

Житель индийского города Канпур вернулся домой через два дня после того, как семья признала его мертвым и похоронила.

2 августа Ахмад Хассан поругался с женой и ушел из дома. Семья подала в полицию заявление о пропаже человека. 5 августа полицейские нашли тело и пригласили родственников на опознание. Братья Хассана подтвердили, что найденный труп — это Хассан. В этот же день семья похоронила его, пишет "Lenta.ru" со ссылкой на Times Now News.

7 августа настоящий Хассан вернулся домой. "После ссоры с женой я ушел и отправился работать на завод. В пятницу, после того, как мне заплатили за работу, я вернулся. Когда я пришел, я обнаружил, что мой дом закрыт, но соседи узнали меня. Они вызвали полицию, и меня доставили в полицейский участок", — рассказал он.

Жена Хассана Нагма заявила, что счастлива, что ее муж вернулся домой. "Лицо представленного нам на опознание человека было похоже на моего мужа. Я сомневалась, но его братья подтвердили, что это он. Я счастлива, что мой муж вернулся. Все мы счастливы", — сказала она.

Шеф полиции Канпура Притиндер Сингх сказал, что теперь задача — идентифицировать похороненного вместо Хассана. "Мы расклеиваем постеры, чтобы опознать похороненного человека. Я уточняю, проводили ли врачи тест ДНК во время вскрытия", — сказал он.

Ранее мужчину нашли прогуливающимся по кладбищу спустя четыре месяца после его похорон.