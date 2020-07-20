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Мужчину нашли прогуливающимся по кладбищу спустя четыре месяца после его похорон

Новости. Общество
19:40, 20 Июля 2020
фото: © Александр Елистратов/ТАСС
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Житель египетской деревни Кафр Аль-Хосар в мухафазе Шархия был найден блуждающим по кладбищу через четыре месяца после собственных похорон.

40-летний учитель Мохаммед Эль-Гаммаль страдал от психического заболевания и часто уходил из дома. Иногда он пропадал на срок вплоть до месяца, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание Arab News

В январе Эль-Гаммаль в очередной раз исчез. Семья безуспешно искала его до тех пор, пока им не позвонил работавший в местной больнице родственник. Он сказал, что в больницу поступило тело неизвестного мужчины, и родные пропавшего отправились на опознание. Все родственники опознали в умершем Эль-Гаммаля, за исключением одной из его сестер.

У тела был взят образец ДНК, но семья так и не получила результат исследования. Похороны состоялись 21 марта.

В минувшие выходные группа молодых людей обнаружила Эль-Гаммаля, который бродил по кладбищу. Египтянина доставили в ближайшее отделение полиции.

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