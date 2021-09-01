Мужчина пропал в Петрозаводске: ведется поиск

В столице Карелии мужчина выехали из дома, после чего с ним оборвалась связь, а сам он исчез.

Пропал Нестеров Михаил Борисович 1986 года рождения. Об этом сообщает в соцсети Наталья Нестерова.

31 августа он выехал из дома (Петрозаводск, ул. Ключевая) на автомобиле «Chevrolet Lanos» темно-малинового цвета и до настоящего времени не вернулся. На связь мужчина не выходил

Номер автомобиля, на котором уехал Михаил Нестеров, — «411 10 регион». У машины есть примета: с водительской стороны вмятина с дырой на дверях.

Мужчина был одет в синие джинсы, серую футболку, тёмно-синюю куртку, черные кроссовки. При себе маленькая сумочка с документами на длинном ремешке.

«Любую информацию отправлять https://m.vk.com/id17313238», — обращается к людям Наталья Нестерова.