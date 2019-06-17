Мужчина разгромил сауну в Петрозаводске

Петрозаводчанин сломал стойку администратора, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В субботу, 15 июня, около 7.00 сотрудники вневедомственной охраны прибыли в сауну на ул. Балтийской, где задержали за повреждение имущества 30-летнего петрозаводчанина.

Мужчина сломал стойку администратора и не желал урегулировать вопрос мирным путём. Администрация подала заявление в полицию.