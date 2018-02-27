Мужчина с двумя пенисами поделился подробностями своей сексуальной жизни

По теме
Загрузка...
Мужчина рассказал, что неоднократно получал предложения сниматься в порнофильмах, но всякий раз отказывался.
Он считает себя уникальным и полностью доволен своей сексуальной жизнью, пишет Главред со сслылкой на The Sun.
По его словам, оба его половых органа функционируют нормально.
Он также отметил, что каждый его член обладает эрекцией и может получать оргазм во время мастурбации. Но большее удовольствие мужчина испытывает при интимных отношениях с женщинами.
Обладатель двух пенисов говорит, что женщины относятся к его физиологической аномалии спокойно. Но мужчины, когда узнают об особенности тела, всегда проявляют удивление.
Он рассказал, что неоднократно получал предложения сниматься в порнофильмах, но всякий раз отказывался.
По теме
Выбор читателей
22.02.2018, 10:47
27.02.2018, 09:29
25.02.2018, 13:41
22.02.2018, 09:03
26.02.2018, 13:16
24.02.2018, 13:12
Аналитика
27.02.2018 11:23
Политкухня
Эксперты обсудили ход президентской кампании в Карелии и спрогнозировали явку на выборы.
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
26.02.2018 11:27
20.02.2018 15:04
Чтиво
22.02.2018 21:24
Частная жизнь
Мужское бесплодие - не приговор.
20.02.2018 15:48
19.02.2018 15:02
Комментарии