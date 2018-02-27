Мужчина с двумя пенисами поделился подробностями своей сексуальной жизни

Мужчина рассказал, что неоднократно получал предложения сниматься в порнофильмах, но всякий раз отказывался.

Он считает себя уникальным и полностью доволен своей сексуальной жизнью, пишет Главред со сслылкой на The Sun.

По его словам, оба его половых органа функционируют нормально.

Он также отметил, что каждый его член обладает эрекцией и может получать оргазм во время мастурбации. Но большее удовольствие мужчина испытывает при интимных отношениях с женщинами.

Обладатель двух пенисов говорит, что женщины относятся к его физиологической аномалии спокойно. Но мужчины, когда узнают об особенности тела, всегда проявляют удивление.

Он рассказал, что неоднократно получал предложения сниматься в порнофильмах, но всякий раз отказывался.