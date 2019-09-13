Мужчина с помощью кусачек украл у петрозаводчанки велосипед

В полицию поступило заявление о краже велосипеда от 30–летней горожанки, сообщили в МВД Карелии.

Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что собственник оставил свой велосипед в подъезде. 21–летний подозреваемый повредил противокражный трос кусачками и украл велосипед.

Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за краж.

Возбуждено уголовное дело.

Похищенный велосипед изъят возвращен владельцу.