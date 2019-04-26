Мужчина с ребенком украли у жительницы Карелии тележку

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Подозреваемых нашли по следам волочения крупного металлоизделия, сообщили в МВД Карелии.
Утром 24 апреля в полицию Кондопожского района обратился горожанин и сообщил, что обнаружил вскрытые двери ангара. Полицейские осмотрели место происшествия и связались с хозяйкой помещения, 59-летней горожанкой.
Как выяснилось, из её ангара была похищено крупное металлоизделие – канатная тележка от крана.
Сотрудники уголовного розыска обнаружили следы волочения и задержали двух подозреваемых, 36-летнего и несовершеннолетнего жителей Кондопоги. При них находился похищенный механизм.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
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