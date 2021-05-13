Мужчина с женщиной умерли от коронавируса в Карелии

Всего в Карелии за время пандемии скончались 504 ковидных больных, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ умер 74-летний житель Сортавалы, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 66-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии скончались 504 ковидных больных.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 48 человек. Из этого числа заболевших – 46 человек, из них 15 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Карелии на 14 мая составляет 46345 человек.

Выздоровели 44503 человека, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 45 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7547,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3348,2 случая, по Северо-Западу – 5851,4.