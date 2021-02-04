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Мужчина случайно нашел письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями

Новости. Общество
23:30, 04 Февраля 2021
фото: © Depositphotos / derepente
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Реставратор мебели Питер Бекертон из британского города Питерборо обнаружил в старом диване письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror.

Мужчина нашел письмо 11-летней девочки, написанное 23 февраля 1969-го, в спинке старого дивана, который прислали ему для реставрации. В письме, написанном в качестве домашнего задания, школьница фантазировала, как будут выглядеть ее жизнь и мир в будущем. Юная англичанка писала про 1980 год, но ее "предсказания частично стали актуальны к началу XXI века".

Девочка написала, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть. "Это немного похоже на телевизор", — отметила девочка. Телевизоры, согласно ее предсказаниям, тоже изменятся: они превратятся из небольших коробок в большие экраны, управлять которыми можно будет с помощью кнопок в подлокотнике кресла. Девочка также написала, что двери в домах станут электрическими и будут открываться по нажатию кнопки.

Однако в письме были и несбывшиеся пророчества: девочка надеялась, что в будущем не будет привычной еды, а насытиться можно будет с помощью своеобразной жевательной резинки, после которой не придется мыть грязную посуду.

Жена Бекертона, Роза, решила опубликовать письмо в Сети в надежде найти автора послания. Она отметила, что ее муж часто обнаруживает что-то в мебели, но пока это самая интересная находка.

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