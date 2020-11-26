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Мужчина случайно поджег себя в лифте (ВИДЕО)

Новости. Общество
19:40, 27 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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Житель Оренбурга устроил себе огненную поездку в лифте.

В Оренбурге мужчина зашел в лифт, случайно поджег себя и чудом спасся, когда открылись двери, пишет "Лента.Ру". Видео произошедшего публикует Baza в своем Telegram-канале.

На появившихся в сети кадрах видно, как россиянин заходит в лифт с какой-то жидкостью в стакане и поджигает ее. Огонь вспыхнул моментально. Мужчина попытался потушить его курткой, однако она тоже загорелась. Он упал и потерял сознание, несколько секунд пролежав в огне.

В тот момент, когда мужчина лежал на горящей куртке, двери лифта открылись, он очнулся и выбежал в подъезд. На кадрах можно заметить, что у него горели ноги и обгорела рука.

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