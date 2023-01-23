Мужчина устремился за жительницей Карелии и стал фигурантом уголовного дела

В Пудожском районе местные правоохранители расследовали дело о краже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района поступило заявление от 33-летней горожанки. С ее потерянной ранее карты кто-то закупился в магазине на 600 рублей.

Как выяснили оперативники, женщина выронила карту на автозаправочной станции. Это заметил шедший за ней мужчина, который и подобрал карту. Правоохранители установили его личность — им оказался 27-летний ранее не судимый житель Архангельской области.

В полиции мужчина признал вину и объяснил, что расплатился чужой картой в придорожном магазине, после чего ее заблокировали. Архангелогородец обязался возместить ущерб. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже с банковского счёта.