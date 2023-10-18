Мужчина утонул в озере на юге Карелии

Республиканский Следком проверяет обстоятельства гибели 50-летнего мужчины в Коткозере.

В Следкоме Карелии проводится проверка по факту гибели мужчины в акватории Коткозера. По предварительным данным, днем 18 октября вблизи одноименной деревни в воде обнаружили труп 50-летнего мужчины.



Телесных повреждений, которые бы указывали на насильственную смерть, на теле не нашли.



Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки сотрудники решат, стоит возбуждать уголовное дело, или нет.