Мужчина в камуфляже пропал на самом севере Карелии

Активисты движения «Лиза Алерт» просят помочь в поисках Владимира Владимировича Г.

Волонтерам карельского отряда «Лиза Алерт» требуется помощь в поисках жителя Кестеньги, 58-летнего Владимира Владимировича Г.



Мужчина пропал 28 сентября. Его рост 180 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.



Был одет в камуфляжный костюм, зеленые сапоги, черную шапку. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петрозаводске разыскивают скрывшегося от правоохранителей мужчину.