Реклама

День открытых дверей пройдет в новом районе Петрозаводска «TALOJARVI. Город у воды»
28.09.2023 14:12
Житель поселка Матросы погиб на спецоперации
02.10.2023 14:27
ДПС Петрозаводска остановила водителя маршрутки за очень грубое нарушение
02.10.2023 18:20

Мужчина в камуфляже пропал на самом севере Карелии

Новости. Происшествия
10:19, 03 Октября 2023

Новости партнеров

Активисты движения «Лиза Алерт» просят помочь в поисках Владимира Владимировича Г.

Волонтерам карельского отряда «Лиза Алерт» требуется помощь в поисках жителя Кестеньги, 58-летнего Владимира Владимировича Г. 

Мужчина пропал 28 сентября. Его рост 180 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. 

Был одет в камуфляжный костюм, зеленые сапоги, черную шапку. Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Петрозаводске разыскивают скрывшегося от правоохранителей мужчину. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2023, 16:45
Магнитные бури обрушатся на планету нынешней осенью
29.09.2023, 11:24
Миграционная служба Финляндии нагрянет с проверками к студентам из Карелии
02.10.2023, 09:10
Студента из Петрозаводска отчислили из колледжа после шутки с российским флагом
01.10.2023, 09:40
Брошенное красноухое пресмыкающееся пожалели жители Карелии
27.09.2023, 14:26
В Карелии ищут мужчин в хорошей физической форме
02.10.2023, 07:57
Социальные выплаты, в том числе больничный и декретные, будут увеличены

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.