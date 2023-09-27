В Петрозаводске разыскивают скрывшегося от правоохранителей мужчину

Житель Петрозаводска подозревается в уголовном преступлении.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Дмитрия Алексеевича Б., 1993 года рождения, скрывшегося от дознания. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону полиции: 8-981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.