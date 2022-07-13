Мужчина в Карелии набросился на полицейских и оскорбил их

Пьяный житель Кондопожского района хотел избежать административного дела, но дождался уголовного, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя района. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителей власти и их оскорблении.

По версии следствия, вечером 1 мая этого года мужчина находился в пьяном состоянии в поселке Березовка недалеко от Кондопоги. Житель района не желал быть привлеченным к административной ответственности, поэтому применил насилие в отношении двух сотрудников МВД. Кроме того, в присутствии свидетелей он публично оскорбил служителей закона.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кондопожский городской суд.