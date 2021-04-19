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Мужчина в Карелии обиделся на собутыльницу и поджег дома, где она спала

Новости. Криминал
18:40, 19 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
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В Пудожском районе мужчина обиделся на свою знакомую, с которой регулярно выпивал, и ночью поджег её дом, сообщили в МВД Карелии.

Ночью 19 марта в полицию Пудожского района поступило сообщение: в одном из поселков горит жилой дом. Очевидцы заметили дым и вызвали спецслужбы. Пожар ликвидировали вовремя, обошлось без жертв. На тот момент в доме находилась женщина, которая крепко спала.

Сотрудниками полиции в ходе проверки установили, что причиной возгорания стал поджог. К преступлению оказался причастен 44-летний знакомый потерпевшей, который ранее уже имел проблемы с законом. Он сознался в содеянноми рассказал, что часто приходил к женщине в гости, и они вместе выпивали.

А когда узнал, что она нелестно о нем отзывается, обиделся и решил проучить. Ночью мужчина забрался в пустующую часть дома и поджег мусор.

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

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