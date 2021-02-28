Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Скорая застряла в "снежной каше" в Петрозаводске 18
28.02.2021 17:44
Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию для пенсионеров 1
28.02.2021 20:40
Больше ни на кого не надеются: жители Петрозаводска вышли с лопатами на уборку снега (ВИДЕО) 26
Сегодня 06:55
Еще две женщины умерли от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:25
"Смертельный номер": Лед на ступеньках и сосульки над головой угрожают посетителям магазина в центре Петрозаводска 7
28.02.2021 16:48
В марте россиян вновь ожидает 4-дневная рабочая неделя 2
28.02.2021 18:40

Мужчина в карнавальной шапке устроил себе праздник с похищенной бутылкой текилы

Новости. Криминал
15:47, 01 Марта 2021
фото: © unsplash.com
Загрузка...

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска раскрыли грабеж, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от продавца сетевого магазина: неизвестный открыто похитил бутылку текилы стоимостью 1200 рублей.

Как выяснилось, молодой человек долго ходил по торговому залу, выбирая алкоголь. Затем спрятал под куртку бутылку элитного спиртного и хотел пройти мимо кассы. Работница остановила его и попросила вернуть похищенное, но тот убежал. Лицо недобросовестного покупателя женщина не запомнила, однако отметила, что он был в приметной карнавальной шапке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний гражданин, который ранее уже попадал в поле зрения оперативников по аналогичному поводу. Он дал признательные показания.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-01 15:56:57
Вторая ходка - последняя. Пора выйти из Совета Европы и снова вернуть доброкачественную смертную казнь. А так, полудикие ничего не боятся. Кот жалобно замяукал.
David.
2021-03-01 16:16:33
кир, тыж сидел, это достоверно известно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»