Мужчина в карнавальной шапке устроил себе праздник с похищенной бутылкой текилы

В Петрозаводске сотрудники уголовного розыска раскрыли грабеж, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от продавца сетевого магазина: неизвестный открыто похитил бутылку текилы стоимостью 1200 рублей.

Как выяснилось, молодой человек долго ходил по торговому залу, выбирая алкоголь. Затем спрятал под куртку бутылку элитного спиртного и хотел пройти мимо кассы. Работница остановила его и попросила вернуть похищенное, но тот убежал. Лицо недобросовестного покупателя женщина не запомнила, однако отметила, что он был в приметной карнавальной шапке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний гражданин, который ранее уже попадал в поле зрения оперативников по аналогичному поводу. Он дал признательные показания.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело.