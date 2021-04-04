Мужчина в Петрозаводске чуть не убил собутыльника, который недолил водки

Петрозаводчанин схватился за нож, когда увидел, что собутыльник не поровну разлил спиртное, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №1 по Петрозаводску поступило заявление от горожанина: ему угрожали убийством. Петрозаводчанин рассказал, что в минувшую субботу выпивал в компании приятелей. Во время застолья с одним из них возник конфликт.

Гражданин стал угрожать ему убийством и схватился за нож, высказывание было воспринято как реальное. Свидетелям удалось его остановить.

Участковый уполномоченной полиции установил подозреваемого – 37-летнего гражданина, который уже имеет судимость. Тот признался - ему показалось, что заявитель налил ему больше спиртного, чем себе, по этой причине произошел конфликт.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.